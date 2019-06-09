Убийство женщины в Херсоне: задержан подозреваемый

В Херсоне полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на Гидропарке. Об этом сообщила пресс-служба полиции области в пятницу, 6 сентября..

"Принятыми мерами оперативники управления уголовного розыска областного главка полиции установили местонахождение мужчины, который может быть причастен к совершению убийства женщины, труп которой несколько дней назад нашли на пляже в Гидропарке", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, это 21-летний уроженец Херсонской области. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления.

Сегодня, 6 сентября, состоится судебное заседание, в ходе которого подозреваемому будет избрана мера пресечения. Полиция будет настаивать на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что ранее женщину изнасиловали и убили в Херсоне. Тело погибшей обнаружили на Гидропарке. На теле у нее зафиксировали пять ударов ножом в область шеи и груди.

Также сообщалось, что в Черкасской области на кладбище убили женщину.

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Источник: korrespondent.net