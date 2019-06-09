В Житомире полиция остановила канал сбыта наркотиков в тюрьмы

Правоохранители Житомира разоблачили канал поставки наркотиков в места лишения свободы и задержали его организатора. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в пятницу, 6 сентября.

Деятельность 36-летнего жителя Житомира правоохранители документировали несколько месяцев. За это время были зафиксированы неоднократные факты заброса пакетов с наркотиками на территорию мест лишения свободы. Мужчину задержали на одной из улиц Житомира вместе с подготовленной "передачей".

Оплата за такие "передачи" осуществлялась на банковскую карту дилера. При этом сначала поступали деньги, а потом он готовил и забрасывал разные наркотики: от каннабиса в метадона.

На место закидки наркотиков мужчину подвозил отец. Однако правоохранители еще устанавливают роль старшего мужчины в этой схеме.

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Досудебное расследование проводится по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Мужчине может грозить лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемого изъяты возможные доказательства противоправной деятельности. Наркотические средства переданы на исследования в Житомирский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Борисполь задержали наркоторговца из Молдовы. Во время пограничного контроля на мужчину сработала база данных Интерпола. Молдаванина передали сотрудникам Нацполиции.

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Источник: korrespondent.net