Двух экс-нардепов объявили в розыск - Луценко

Экс-генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что бывших нардепов Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова объявили в розыск. Об этом он написал в Facebook в пятницу, 6 сентября.

"Бывших народных депутатов Вилкула и Колесникова год назад взяли под защиту Регламентный комитет и ВР, не дав разрешения на привлечение к уголовной ответственности. И только после утраты ими депутатского статуса, вчера им объявлены подозрения и начата процедура розыска", - написал он.

Нынешнее руководство ГПУ пока озвученную информацию не комментирует.

Как сообщалось, перед уходом с поста Луценко принял несколько решений, вызвавших резонанс в ГПУ.

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Источник: korrespondent.net