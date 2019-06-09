В Харьковской области неизвестные злоумышленники взорвали банкомат, однако завладеть деньгами им не удалось. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 6 сентября.

Инцидент произошел в поселке Слобожанское Кегичевского района, около 4:20 ночи.

В полицию поступила информация от продавщицы магазина о том, что неизвестные разбили стекло в окне магазина и взорвали банкомат, расположенный внутри. Деньгами злоумышленники не завладели и скрылись с места происшествия.

В настоящее время на месте работают специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции и передвижная криминалистическая лаборатория.

Информация зарегистрирована в Кегичовском отделении полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства выясняются.

Cмотрите фотогалерею: В Харьковской области взорвали банкомат

Ранее в Днепре двое неизвестных взорвали банкомат ПриватБанка в мясном магазине и забрали деньги оттуда.

Также сообщалось, что в Харькове был взорван банкомат вместе с продовольственным магазином.

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Источник: korrespondent.net