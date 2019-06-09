Закарпатские таможенники задержали украинца с 315 литрами пива, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 6 сентября.

Сегодня, в зону таможенного контроля таможенного поста Ужгород Закарпатской таможни ДФС заехал микроавтобус под управлением гражданина Украины. Таможенные формальности осуществлялись в "зеленый коридор". Мужчина заявил, что перемещаемые им товары не подлежат письменному декларированию.

Однако во время таможенного контроля сотрудники таможни обнаружили 315 литров пива. Пиво находилось в багажном отсеке автомобиля среди личных вещей. Действия гражданина имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного статьей 471 Таможенного кодекса Украины. Составлен протокол о нарушении таможенных правил, 315 литров пива изъято.

Следует напомнить, что граждане, достигшие 18-летнего возраста, могут ввозить на таможенную территорию Украины в ручной клади или сопровождаемом багаже без уплаты таможенных платежей и без письменного декларирования на одного человека 5 литров пива.

Ранее сообщалось, что австралиец заплатил $68 000 за бутылку пива. Мужчина дважды набирал пароль от своей карты на баре, из-за чего произошла ошибка в оплате.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net