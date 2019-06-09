Погода на выходные: в Украине тепло и почти без дождей

В Украине на этих выходных сохранится теплая погода. По всей стране ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди пройдут лишь в западных областях. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра в пятницу, 6 сентября.

Так, в субботу, 7 сентября, синоптики обещают переменную облачность, осадки будут лишь в Закарпатской области.

Ночью самая низкая температура, +10 градусов тепла, ожидается в западных областях. Теплее всего ночью будет на юге. Там столбик термометра будет колебаться от +14 до +19.

Днем прохладнее всего будет во Львовской, Закарпатской и Волынской областях – от +23 до +25 градусов тепла. А максимальная температура ожидается на востоке и юге страны – до +29.

В Киеве в субботу ночью прогнозируется +14…+16, днем +26…+28. Переменная облачность, без осадков, ветер восточный 5-10 м/с.

В воскресенье, 8 сентября, синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами в западных регионах. На всей остальной территории Украины – переменная облачность.

Температура ночью на западе поднимется до +13…+15 тепла. Самая низкая ночная температура ожидается в Луганской области – 10…12 тепла.

Днем температура в западных областях составит +23…+27 градусов. В центре Украины и на юге ожидается самая теплая погода – до +27…+29.

В Киеве в воскресенье ночью +14…+16, днем +26…+28. Переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Ранее стало известно, что август в Киеве оказался теплее нормы на 2,0 градуса. Также за нынешнее лето в столице Украины было зафиксировано 13 температурных рекордов.

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Источник: korrespondent.net