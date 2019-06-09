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06. 09. 2019

ГПС: Беларусь не усиливала безопасность на границе

Украинско-белорусская граница работает в штатном режиме, никаких дополнительных проверок нет. Об этом сказал Укринформу представитель ГПСУ Андрей Демченко, отвечая на вопросы относительно слухов о "наглухо закрытой границе".

"Пункты пропуска на границе с Беларусью работают в штатном режиме. Отмечу, что украинские пограничники не фиксируют скопление очередей граждан и транспорта на выезд из Украины в направлении Беларуси, которые были бы связаны с пристальной работой белорусских пограничников, исходя из заявлений белорусской стороны. Мы также не фиксируем увеличение отказов граждан в пересечении границы пограничниками Беларуси", - отметил Демченко.

В Госпогранслужбе ответили на обвинения Лукашенко о потоке оружия
 
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

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Источник: korrespondent.net
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