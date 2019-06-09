На Львовщине на молодого мужчину рухнула стена

В городе Жовква на улице Короленко во время ремонта в частном доме разрушился фрагмент стены и рухнул на 20-летнего парня из Львова. Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации в пятницу, 6 сентября.

В результате происшествия пострадавшего госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу Львова с диагнозом "закрытый перелом верхней трети левого бедра".

По данным ГСЧС, обвал стены произошел непосредственно во время демонтажа нежилого деревянного здания, в результате чего пострадал сын его владельца. Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось использовать домкрат, чтобы вызволить потерпевшего из-под обломков стены и транспортировать его к автомобилю скорой помощи.

Напомним, 19 июля во Львове погиб мужчина из-за обвала конструкции в детском саду №92 на улице Иосифа Слепого.

Также сообщалось, что в городе Дрогобыч на одном из предприятий мужчину убило древесно-стружечной плитой.

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Источник: korrespondent.net