Шефчович договорился с РФ о переговорах по газу

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что договорился с министром энергетики РФ Александром Новаком провести в сентябре новый раунд трехсторонних переговоров с участием Украины о продолжении транзита российского газа через Украину в ЕС после 2019 года. Об этом он сообщил в Twitter.

Шефчович рассказал, что говорил с Новаком.

"Мы договорились провести следующие трехсторонние переговоры по газу в этом месяце. Точная дата будет скоро объявлена, после консультаций с украинской стороной", - говорится в сообщении.

Good to have talked to #Russia's Energy Minister Novak. We have agreed to hold the next #TrilateralGasTalks this month. The precise date to be announced soon, after consulting the Ukrainian side. pic.twitter.com/Ny1U5SHhAB — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) 6 сентября 2019 г.

Напомним, в конце июля Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа на год на действующих условиях. В свою очередь Нафтогаз готов заключить соглашение на транзит газа с Россией на условиях, предложенных Еврокомиссией. Новый раунд газовых переговоров ожидается в середине сентября. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net