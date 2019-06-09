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06. 09. 2019

Дубилет запретил покупать дорогую канцелярию для Кабмина

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет запретил закупать блокноты с золотым тиснением. Об этом он сообщил в Instagram в пятницу, 6 сентября.

"Кабмин в режиме нон-стоп занимается производством всевозможных блокнотов. Некоторые из них - с золотым тиснением. Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний, а для Кабмина - и подавно. Поручил прекратить закупки чего-либо, кроме бумаги А4 и А5", - отметил он.

Напомним, что ранее Дубилет заявил, что в здании Кабинета министров снесут стены.

Также появилась видео, как новый премьер-министр Алексей Гончарук катается на самокате по зданию правительства.

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Источник: korrespondent.net
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