Чиновнику-"черту" из Борисполя объявили подозрение

Секретарю Бориспольского горсовета сообщили о подозрении "в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью". Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Имя чиновника не указано, однако по состоянию на 6 сентября на этой должности находился Ярослав Годунок - тот самый госслужащий, которого ранее президент Владимир Зеленский назвал "разбойником" и угрожал позвонить другу-главе СБУ "насчет этого черта".

Как пишет прокуратура, секретарь горсовета "подошел к потерпевшему, без какого-либо объяснения взял его за шею и, удерживая мужчину в таком положении, начал наносить многочисленные удары, выражаясь при этом нецензурной бранью в присутствии других лиц".

"После нанесения очередных ударов потерпевший упал на пол, а подозреваемый депутат органа местного самоуправления сел на него сверху и продолжал бить. После достижения своей цели, причинив пострадавшему видимые телесные повреждения, прекратил свои преступные действия и покинул место происшествия", - резюмировали правоохранители.

Как сообщалось, Зеленский выгнал со встречи чиновника за "разбой". Президента возмутила информация о том, что у начавшего спорить секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка есть судимость по статье о разбое.

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Источник: korrespondent.net