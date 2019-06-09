Лента RSS
Подписаться на ленту
06 сентября 2019, пятница, 15:23
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,33
06. 09. 2019

Чиновнику-"черту" из Борисполя объявили подозрение

Секретарю Бориспольского горсовета сообщили о подозрении "в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью". Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Имя чиновника не указано, однако по состоянию на 6 сентября на этой должности находился Ярослав Годунок - тот самый госслужащий, которого ранее президент Владимир Зеленский назвал "разбойником" и угрожал позвонить другу-главе СБУ "насчет этого черта".

Как пишет прокуратура, секретарь горсовета "подошел к потерпевшему, без какого-либо объяснения взял его за шею и, удерживая мужчину в таком положении, начал наносить многочисленные удары, выражаясь при этом нецензурной бранью в присутствии других лиц".

"После нанесения очередных ударов потерпевший упал на пол, а подозреваемый депутат органа местного самоуправления сел на него сверху и продолжал бить. После достижения своей цели, причинив пострадавшему видимые телесные повреждения, прекратил свои преступные действия и покинул место происшествия", - резюмировали правоохранители.

Как сообщалось, Зеленский выгнал со встречи чиновника за "разбой". Президента возмутила информация о том, что у начавшего спорить секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка есть судимость по статье о разбое.

Зеленский о чиновнике из Борисполя: Позвоню Баканову по поводу этого черта

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Есть минутка поговорить?
- Да, конечно.
- Бездельник.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.