При задержании Цемаха погиб разведчик - СМИ

В Службе безопасности Украины отрицают, что в период времени, когда проводилось задержание на неподконтрольной территории фигуранта дела о крушении рейса МН17 на Донбассе в 2014 году Владимира Цемаха, погиб кто-либо из работников спецслужбы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Официально сообщаю, что в течение июля – августа 2019 года ни один сотрудник Службы безопасности Украины не погиб", – написала Гитлянская.

Журналистка Ирина Ромалийская сообщила, что в ходе операции по задержанию Цемаха погиб один сотрудник Службы безопасности Украины, двое были ранены.

Издание Факты в пятницу, 6 сентября, написало, что, по их данным, во время операции по задержанию Цемаха погиб военный разведчик Александр Колодяжный (позывной Кол) – 45-летний Народный герой Украины, кавалер ордена "За мужество" 3-й степени. Именно он в свое время поднимал украинский флаг над донецким аэропортом.

"Разведчики получили сигнал, что Цемах в конкретный момент находится в своей квартире в оккупированном Снежном и именно в это время пребывает в состоянии сильного алкогольного опьянения вместе с еще двумя боевиками. При заходе в Снежное 27 июня 2019 года наши разведчики подорвались на мине. Александр Колодяжный и еще один боец получили тяжелые ранения. Тем не менее группа успешно выполнила задание и переправила почти бесчувственного Цемаха (террориста приходилось тащить на себе) на территорию, подконтрольную Украине", – сообщает издание.

Одному из раненых разведчиков ампутировали ногу до колена. За жизнь Колодяжного боролись две недели, однако 11 июля он скончался, не приходя в сознание, пишут Факты.

Эту информацию на своей странице в Facebook подтвердила журналистка Виолетта Киртока, которая брала интервью у Колодяжного.

"Только что я узнала, кто погиб при взятии Цемаха, которого вчера отпустили. Это человек, чей голос бережет мой телефон, чьи фотографии я делала, кого я видела радостным и взволнованным. Это Александр Колодяжный, Кол. Народный герой Украины. Как я надеялась, что он выживет, несмотря на тяжелые ранения, полученные во время важной военной операции", – написала журналистка.

Отметим, что о смерти Колодяжного 11 июля на своей странице в Facebook сообщила советница тогдашнего главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

Как сообщалось, сегодня Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи бывшего командира ПВО Владимира Цемаха, который может быть причастен к сбитию пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года.

Цемах на свободе. Обмен близится

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Источник: korrespondent.net