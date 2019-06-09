Лента RSS
Подписаться на ленту
06 сентября 2019, пятница, 15:28
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,33
06. 09. 2019

Фотограф показал "успокоительное" Зеленского

Не исключено, что президент Украины Владимир Зеленский снимает стресс с помощью лекарственного препарата Глицисед. Упаковка этого средства, лежащая в дверце автомобиля главы государства со стороны его места в салоне, попала в кадр журналиста Александра Гончарова. Об этом автор фото написал на своей странице в Facebook.

"Упаковка очень похожа на таблетки от стресса. Показания к применению таблеток Глицисед: Основными показаниями к применению являются повышенные нагрузки эмоционального плана, психологическая напряженность, агрессия, конфликтность, вегетативные сосудистые расстройства снижение работоспособности и настроения", - уточнил в своем посте Гончаров и добавил, что фото было сделано у здания Высшего антикоррупционного суда.

 facebook/Александр Гончаров
 

Напомним, в ходе визита в Николаев Зеленский отчитал губернатора, устроил перепалку с директором аэропорта, а сам город назвал самым бандитским в Украине.

Я малорос? Зеленский поспорил с чиновницей

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Есть минутка поговорить?
- Да, конечно.
- Бездельник.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.