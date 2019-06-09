Фотограф показал "успокоительное" Зеленского

Не исключено, что президент Украины Владимир Зеленский снимает стресс с помощью лекарственного препарата Глицисед. Упаковка этого средства, лежащая в дверце автомобиля главы государства со стороны его места в салоне, попала в кадр журналиста Александра Гончарова. Об этом автор фото написал на своей странице в Facebook.

"Упаковка очень похожа на таблетки от стресса. Показания к применению таблеток Глицисед: Основными показаниями к применению являются повышенные нагрузки эмоционального плана, психологическая напряженность, агрессия, конфликтность, вегетативные сосудистые расстройства снижение работоспособности и настроения", - уточнил в своем посте Гончаров и добавил, что фото было сделано у здания Высшего антикоррупционного суда.

facebook/Александр Гончаров

Напомним, в ходе визита в Николаев Зеленский отчитал губернатора, устроил перепалку с директором аэропорта, а сам город назвал самым бандитским в Украине.

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Источник: korrespondent.net