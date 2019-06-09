В Украине планируют поднять зарплаты чиновников

В случае реализации концепции реформирования оплаты труда зарплаты госслужащих вырастут на 30%. Об этом сказал глава Нацагентства по вопросам госслужбы Константин Ващенко в интервью Интерфакс-Украина, опубликованном в пятницу, 6 сентября.

Нацагентство подготовило концепцию реформирования оплаты труда, которая будет выноситься на рассмотрение правительства.

"Она предусматривает дальнейшее увеличение должностного оклада, ликвидацию всех дополнительных надбавок и других вещей, ограничения премий в 30%. Из надбавок остается только "за выслугу лет", что позволяет удерживать людей на государственной службе", - рассказал Ващенко.

Кроме того, концепция предусматривает, что минимальный должностной оклад госслужащего должен составлять три прожиточных минимума.

"Поэтому можно отсюда считать, что, в общем, увеличение (зарплат) будет процентов 30", - считает Ващенко.

По данным Минсоцполитики, минимальная зарплата с 2016 года увеличилась в три раза - с 1378 до 4137 грн в 2019 году, а средняя зарплата штатного работника выросла в два раза - с 4839 грн до 10027 грн.

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Источник: korrespondent.net