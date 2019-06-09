Лента RSS
Подписаться на ленту
06 сентября 2019, пятница, 15:34
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,33
06. 09. 2019

Лукашенко предложил провести Олимпиаду в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика могла бы совместно с Россией или Украиной провести Олимпийские игры. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает госагентство БелТА.

"Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести", - сказал Лукашенко.

По словам президента, в Беларуси готовы объекты под Олимпийские игры.

"Сейчас национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол. В России вся инфраструктура создана под футбол, можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю (Олимпиаду – ред.) провести - в Беларуси, с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает", - добавил Лукашенко.

Как известно, в июне Белоруссия принимала у себя II Европейские игры.

Напомним, в июле президент Зеленский заявлял, что Украина должна выбороть право на проведение Олимпийских игр.

Также сообщалось, что России разрешили полноценно участвовать в Олимпиаде-2020.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Есть минутка поговорить?
- Да, конечно.
- Бездельник.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.