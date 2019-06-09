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06. 09. 2019

NewsOne обратился к Евросоюзу, ООН и ПАСЕ

Телеканал NewsOne обратился к международному сообществу с просьбой защитить СМИ от давления властей. Обращения опубликованы на сайте телеканала в пятницу, 6 сентября.

"Сейчас в Украине наблюдается последовательное и системное уничтожение независимых СМИ, которые не боятся показывать разные точки зрения и давать слово в прямом эфире представителям разных политических сил", - говорится в сообщении.

Обращения с призывами обратить внимание и повлиять на эту ситуацию направлены послу ЕС в Украине Хьюгу Мингарелли, президенту ПАСЕ Лилиан Мари Паскье, генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, высокому представителю ЕС Федерике Могерини, главе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фионе Фрейзер, верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль-Хусейну, западным послам и ряду западных организаций, среди которых Amnesty International, Freedom House, Human Rights Watch.

Поводом для обращений стало вчерашнее решение Нацсовета по телевидению и радиовещанию подать в суд иск об аннулировании лицензии NewsOne за "разжигание вражды".

Ранее Нацсовет по ТВ решил создать рабочую группу, которая займется вопросами "противодействия антиукраинской деятельности" в СМИ, а также назначил проверку NewsOne.

Как сообщалось, телеканал NewsOne и российский госканал планировали провести 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить", что вызвало акции протеста и заявления политиков. Позже телеканал заявил об отмене телемоста с Россией.

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Источник: korrespondent.net
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