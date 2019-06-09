Полиция расследует изнасилование пассажирки водителем BlaBlaCar

В Черкассах полиция начала уголовное производство по факту изнасилования водителем местной жительницы, которую он подвозил в автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в пятницу, 6 сентября.

Согласно информации правоохранителей, 31 августа в Черкасский отдел полиции обратилась местная жительница с сообщением об изнасиловании.

"Она рассказала, что ехала с незнакомым мужчиной из другой области в Черкассы и по дороге он ее изнасиловал", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что по данному факту в тот же день следователь открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

По сведениям полиции, личность водителя и его местонахождение установлено. В настоящее время вещественные доказательства изъяты, следователем подготовлено ходатайство о назначении соответствующей экспертизы, проводится ряд других следственных действий. Расследование по уголовному производству продолжается.

Отметим, что ранее подруга пострадавшей Анастасия Липинская сообщила в Facebook, что ее знакомую изнасиловал 51-летний водитель сервиса BlaBlaCar. Он подвозил девушку из Одессы в Черкассы.

"По дороге мужчина угостил кофе, после которого девушка стала испытывать слабость и засыпать. В дальнейшем он начал угрожать ей, что изнасилует и хвастался своими контактами в районной полиции, мол, девушка ничего ему не сделает. Едва в сознании после кофе, подруга начала писать своему парню, что она в опасности и каждые несколько километров отправлять свою геолокацию. Не дождавшись, пока девушка потеряет сознание, водитель отвез ее в лес и изнасиловал", - рассказала она.

Липинская утверждает, что в Черкассах ее подруга обратилась в полицию и написала заявление об изнасиловании. Однако, по ее словам, в полиции отказались искать злоумышленника.

Постом девушки поделились в Facebook более 3 тысяч раз. В комментариях люди отмечали Арсена Авакова, Сергея Князева, Национальную полицию, Ольгу Варченко и других, чтобы привлечь внимание к делу.

Напомним, что ранее в киевском парке женщину изнасиловали на глазах у дочери.

Также сообщалось, что в Сумах мужчина изнасиловал шестилетнюю девочку.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net