Касько назначен первым заместителем генпрокурора

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил своим первым заместителем Виталия Касько. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры в пятницу, 6 сентября.

Отметим, что Касько уже несколько раз работал в органах прокуратуры. С 1999 по 2002 годы он занимал должности от старшего следователя до начальника следственного отдела в прокуратуре Львовской области. С 2002 по 2005 годы был старшим прокурором Генеральной прокуратуры Украины. В 2005-2007 годах занимался юридической практикой.

Касько вернулся в Генеральную прокуратуру в 2007 году на должность начальника международно-правового управления, где проработал до 2010 года. С 2010 по 2014 годы снова занимался адвокатской деятельностью.

В 2014 году был назначен заместителем генпрокурора Виктора Шокина. После отставки в 2016 году занялся адвокатской деятельностью.

Напомним, в ГПУ заявляли, что Виталий Касько подозревается в мошенничестве и махинациях с недвижимостью – использовании поддельного документа во время приватизации жилья в Киеве. Однако позже дело было закрыто.

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Источник: korrespondent.net