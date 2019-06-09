Протесты в Гонконге не стихают, несмотря на новые уступки властей. Глава Гонконга Кэрри Лам объявила об отзыве из парламента закона об экстрадиции, ставшего причиной протестов. Но протестующие посчитали это уловкой и продолжить митинговать.

На днях по интернету прошла фотография с флагом Украины у протестующих гонконгцев. Оказалось, что лидеры протестного движения вдохновляются опытом Майдана. В последние недели полиция все чаще стала применять силу. К 6 сентября стало известно о 1187 задержанных. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Майдан вдохновляет борцов за свободу

На прошлой неделе в ряде районов Гонконга участники протестов организовали свободный просмотр фильма Зима в огне о событиях 2014 года на Майдане Незалежности в украинской столице.

Зима в огне: Борьба Украины за свободу (Winter on Fire) - это документальный фильм совместного производства США, Великобритании и Украины. Официальная премьера состоялась 9 октября 2015 года на платформе Netflix. Он был номинирован на Оскар в категории Лучший документальный фильм.

По словам организаторов, Зиму в огне показывали по всему Гонконгу на 40 отдельных площадках, в основном на открытом воздухе 29 августа.

Cмотрите фотогалерею: Протесты в Гонконге. Как их вдохновляет Майдан

Вскоре стало известно о задержании троих лидеров протестных акций, в том числе, известного 22-летнего гонконгского активиста Джошуа Вонга. Гонконгская полиция обвинила их в нарушениях общественного порядка, "связанных с незаконными собраниями и подстрекательством".

В одном из интервью Вонг говорил, что они вдохновлены и фильмом, и тем, как люди в Украине боролись за свою свободу.

"Несмотря на то, что мы из разных культурных и исторических контекстов, независимо от различий между Украиной и Гонконгом, наша борьба за свободу и демократию одинакова", - горол лидер протестов.

Мировая пресса уже давно сравнивает протесты в Украине и в Гонконге. Американское издание Quartz в конце июля приводило слова одного из протестующих Ли Нгао, который говорит, что опыт Украины вдохновляет протестующих.

"Это как Давид против Голиафа. Протестующие в Гонконге действительно восхищаются украинцами и их стратегией. А также несгибаемым духом сопротивления", - говорит Нгао.

Как пишет BBC Україна, после просмотра фильма некоторые плакали, многие апплодировали.

"Фильм меня очен зацепил. Потому что эти протесты очень похожи на то, что происходит у нас. Особенно, когда власть не слышит своих людей и когда власть применяет насилие, чтобы заставить молчать. Методы очень похожи", - сказал изданию местный житель Тунг.

Два дня назад американский уличный фотограф Стэнтон Шарп опубликовал в своем Instagram серию фотографий воскресных протестов в аэропорту Гонконга, на одной из которых был украинский флаг в руках демонстрантов.

View this post on Instagram A post shared by Documentary Photographer (@stantonsharpe) on Sep 4, 2019 at 12:06am PDT

Власти идут на уступки, но им не верят

4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о снятии поправок в закон об экстрадиции, который стал причиной многотысячных акций протеста с начала июня.

Изменения в закон об экстрадиции предполагали выдачу из Гонконга на материковый Китай подозреваемых в нарушении законов или находящихся в розыске. Жители Гонконга опасаются, что Пекин с помощью законопроекта сможет влиять на судебную систему страны.

Впоследствии требования протестующих были расширены. Гонконгцы стали настаивать на введении прямых выборов главы мегаполиса и проведении расследования жестких действий полиции при разгоне протестных акций.

"Правительство официально отзывает законопроект, чтобы полностью развеять опасения общественности... С этого месяца мы будем поддерживать связь сообществом для начала прямого диалога", - сказала Лэм.

Она отметила, что главным приоритетом правительства сейчас является прекращение насилия, обеспечение верховенства закона и восстановление порядка и безопасности социума.

Лидеры протестующих отреагировали на заявление госпожи Лам достаточно агрессивно.

"Слишком мало, слишком поздно. Она наконец-то дала ответ после того, как были потеряны семь жизней (они покончили жизнь самоубийством на фоне протестов - ред.) и арестованы более 1,2 тысячс человек, из которых многие столкнулись с полицейским произволом", - написал у себя в Twitter лидер движения Джошуа Вонг.

Он заявил, что люди не поверят в искренность этого шага. Вонг также призвал международное сообщество "не верить в уловки гонконгского и пекинского правительства" и предложил демонстрантам продолжать протесты до тех пор, пока пять изначальных требований не будут выполнены в полном объеме.

Тем временем реакция китайских властей на демонстрации ужесточается: протестующих назвали террористами, а в пограничный город Шэньчжэнь стянута военная техника.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings также не верит в снижение общественного недовольство и 6 сентября понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Гонконга в иностранной валюте с AA+ до AA.

Fitch считает, что структура Гонконга "одна страна, две системы" сохранится, но постепенный рост экономических, финансовых и социально-политических связей Гонконга с материком подразумевает его дальнейшую интеграцию в систему госуправления Китая, что грозит институциональными и регуляторными проблемами со временем.

По мнению экспертов Fitch, последние события нанесли ущерб восприятию международным сообществом качества и эффективности системы управления и верховенства закона в Гонконге и поставили под вопрос стабильность и динамичность его деловой среды.

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Источник: korrespondent.net