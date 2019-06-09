Лента RSS
Подписаться на ленту
06 сентября 2019, пятница, 17:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,33
06. 09. 2019

Лукашенко назвал Россию "старшим братом" и попросил "не нагибать" Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы и россияне – один народ, но требует от России, чтобы она "не нагибала и не гнобила" Беларусь. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в пятницу, 6 сентября, сообщает БелТА.

Лукашенко отверг утверждения, что Беларусь во внешней политике якобы развернулась на Запад. Он отметил братский характер отношений с Россией, и при этом он назвал Россию "старшим братом".

"Почему мы должны к ним относиться плохо, разворачиваться куда-то, предавать их, как некоторые говорят. ... Белорусы не позволят предать нашего старшего брата", - заметил Лукашенко.

Лукашенко также отметил, что Белоруссия требует от России, что они "не гнобили, не наклоняли" их, а в трудную минуту оказывали поддержку.

В частности, он попросил Россию поставить в Беларусь "миллиардов 10-15 кубометров газа по приемлемым ценам" в счет того, что часть территории Беларуси до сих пор загрязнена радиацией от взрыва на Чернобыльской АЭС, которая принадлежала СССР, а Россия объявила себя правоприемницей Союза. В противном случае Лукашенко пригрозил покупать топливо у других стран.

Также Лукашенко сегодня заявил, что Беларусь может совместно с Украиной или Россией принять Олимпиаду.

Несколькими днями ранее сообщалось, что Лукашенко рассматривает проект по интеграции с Россией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Есть минутка поговорить?
- Да, конечно.
- Бездельник.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.