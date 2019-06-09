Лукашенко назвал Россию "старшим братом" и попросил "не нагибать" Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы и россияне – один народ, но требует от России, чтобы она "не нагибала и не гнобила" Беларусь. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в пятницу, 6 сентября, сообщает БелТА.

Лукашенко отверг утверждения, что Беларусь во внешней политике якобы развернулась на Запад. Он отметил братский характер отношений с Россией, и при этом он назвал Россию "старшим братом".

"Почему мы должны к ним относиться плохо, разворачиваться куда-то, предавать их, как некоторые говорят. ... Белорусы не позволят предать нашего старшего брата", - заметил Лукашенко.

Лукашенко также отметил, что Белоруссия требует от России, что они "не гнобили, не наклоняли" их, а в трудную минуту оказывали поддержку.

В частности, он попросил Россию поставить в Беларусь "миллиардов 10-15 кубометров газа по приемлемым ценам" в счет того, что часть территории Беларуси до сих пор загрязнена радиацией от взрыва на Чернобыльской АЭС, которая принадлежала СССР, а Россия объявила себя правоприемницей Союза. В противном случае Лукашенко пригрозил покупать топливо у других стран.

Также Лукашенко сегодня заявил, что Беларусь может совместно с Украиной или Россией принять Олимпиаду.

Несколькими днями ранее сообщалось, что Лукашенко рассматривает проект по интеграции с Россией.

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Источник: korrespondent.net