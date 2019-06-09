В ночь на пятницу в Бахмуте неизвестные подожгли флаги-ленты желтого и синего цвета возле здания городского совета. Об этом сообщает Вільне радіо 6 сентября.

На место преступления приехали полицейские Бахмута. Они предварительно установили, что флаги пытались поджечь. Однако ткань, из которой они сделаны, не горит, поэтому они просто тлели, – говорится в сообщении.

В полиции и горсовете объяснили, что эти ленты, из которых формируется флаг Украины, не считаются государственной символикой. Поэтому этот инцидент не подпадает под статью о надругательстве над государственными символами (ст.338 УК Украины). Однако правоохранители заверили, что все равно будут искать злоумышленников.

Cмотрите фотогалерею: В Бахмуте подожгли флаги возле горсовета

Напомним, в августе в Кривом Роге правоохранители задержали мужчину, который находился в розыске за надругательство над флагом Украины.

Также сообщалось, что в Киеве попытка кражи государственного флага закончилась для вора травмой.

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Источник: korrespondent.net