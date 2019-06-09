Пласт согласилась с поправками Зеленского

Национальная скаутская организация Пласт одобрила предложения президента Владимира Зеленского к закону о господдержке организации и призвала Верховную Раду принять поправки. Об этом сообщает пресс-служба организации в Facebook в пятницу, 6 сентября.

"Важнейшим в законе для нас является государственное признание украинского пластового (скаутского) движения и его вклада в получение и развитие независимости Украины", - говорится в заявлении.

Организация выразила благодарность инициаторам закона за предложение закрепить за ней госфинансирование. "Но в сложившихся условиях мы призываем парламент принять поправки к закону, убрав из него нормы про прямое государственное финансирование", - обращаются в организации к нардепам.

В организации отметили, что "Пласт был, есть и останется неполитической общественной организацией" и призвали все политические силы воздержаться от использования имени Пласта "в собственных политических интересах".

Кроме того, движение объявило о начале фандрайзинговой кампании по сбору средств на институциональное развитие.

Как говорится в тексте предложений Зеленского, президент не подписал закон о господдержке Пласта из-за несоответствия ряда его положений Конституции Украины. В частности отмечается, что Пласт - не единственная национальная скаутская организация в Украине.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net