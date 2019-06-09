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06. 09. 2019

Мужчину застрелили в собственном доме в Донецкой области

В селе Новогнатовка Волновахского района Донецкой области мужчину застрелили в собственном доме. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает УНН в пятницу, 6 сентября.

Тело мужчины 1976 года рождения обнаружили в доме, в котором он жил. У мужчины огнестрельное ранение головы. Рядом с телом найдена гильза, предположительно от пистолета Макарова.

Следует также добавить, что из дома предварительно ничего не пропало, не обнаружено никаких признаков ограбления. Добавим также, что неподалеку от Новогнатовки продолжаются боевые действия.

Ранее в польском городе Познань полиция задержала 28-летнего украинца, подозреваемого в жестоком убийстве 17-летней девушки в Украине. Его передали украинским правоохранителям.

Также накануне стало известно, что в турецкой Анталии нашли убитой 42-летнюю украинку. Убийцей оказался гражданин Турции, его задержали.

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Источник: korrespondent.net
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