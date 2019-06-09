Охота на Гонтареву. Что случилось с экс-главой НБУ

Валерия Гонтарева руководила Национальным банком Украины с 2014 по 2018 годы. За это время в НБУ, да и во всем финансовом секторе Украины, произошла самая масштабная реформа за все годы независимости.

Но сейчас Гонтареву начинают “догонять” старыми уголовными делами. И не только ними. Есть угроза и физического воздействия.

Уголовные дела

Первое дело против Гонтаревой касается подозрения в расхищении 150 миллионов гривен при сделке Аграрного фонда и Брокбизнесбанка. Дело ведет ГПУ. Гонтарева была совладелицей компании ICU, которая выступала брокером в сделке. Экс-глава НБУ проходит в деле, как свидетель, ее вызывали на допрос. Но она сейчас живет в Лондоне и на допрос не собиралась.

Второе дело о злоупотреблении служебным положением членами правления Нацбанка завели в ГБР. Там Гонтарева тоже свидетель. Печерский райсуд Киева постановлением от 27 августа разрешил Государственному бюро расследований силовой привод Гонтаревой на допрос.

Суть дело в том, что руководство НБУ якобы “действуя с целью получение неправомерной выгоды для себя и других неустановленных лиц, действуя вопреки интересам службы 19 января 2016 года внесли изменения в нормативную базу Национального банка Украины относительно валютного регулирования и контроля, а именно в постановление правления Национального банка от 23 февраля 2015 года № 124”.

Это постановление правления НБУ потеряло силу в 2017 году. На сайте Верховной Рады нет информации о внесении изменений в это постановление 19 января 2016 года. На сайте Нацбанка информация об этом тоже отсутствует.

Проблемы с Коломойским

НБУ под руководством Гонтаревой, по признанию всех международных экспертов, провел одну из самых быстрых и эффективных банковских реформ в истории, в ходе которой, помимо прочего, были закрыты более 90 банков, значительная часть которых просто отмывали деньги.

Также при ней был национализирован Приватбанк. По версии государства, бывшие владельцы банка получили госфинансирование и выдали сами себе более 90% этих средств под декоративные залоги. Национализация Приватбанка была условием для продолжения сотрудничества с МВФ.

Но бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский считает национализацию незаконной и хочет получить компенсацию. Среди прочих бизнесмен винит в национализации и лично Гонтареву.

"То, что она не прилетает (на допросы)... Ничего страшного, мы ее привезем, если нужно будет. Частным порядком", - сказал Коломойский про Гонтареву в одном из интервью.

В ответ Гонтарева заявила об угрозах в свой адрес. «Вы знаете, что в страну вернулась не только преступная власть Януковича, с которой мы боролись. Вернулся один из олигархов, который постоянно мне угрожает. Это очень плохо, что он вернулся. Плохо, для меня лично и для страны. Лично мне он угрожает. В интервью Коломойский заявил, что если я не вернусь в Украину, то он меня вывезет в частном порядке. По-английски это kidnapping. Это преступление на территории Великобритании. Я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что-то случится, чтобы все знали почему», — отмечала экс-глава НБУ в июне.

Коломойский прокомментировал это заявление. Он отметил, что может предоставить экс-главе НБУ самолет, если она захочет прилететь в Украину на допрос.

“Это вырвано из контекста. Речь не шла о том, чтобы ее просто вывезти. Она сказала, что даже несмотря на запросы, вопросы и требования допроса в Генпрокуратуре или кто там ее вызывал, она не собирается никуда ехать. Да, я сказал, что может она не хочет ехать в каком-то принудительном порядке, — экстрадиция, еще чего-нибудь. Я сказал, что мы ее вывезем просто частным порядком: предоставим частный борт и привезем ее. Если ей не хочется ехать в эконом-классе, когда ее будут экстрадировать”, — сказал Коломойский.

Много совпадений

Сейчас Гонтарева живет в Лондоне. 26 августа в столице Великобритании ее сбила машина, сейчас она находится в больнице.

“Я даже не знаю, что мне думать! Это все произошло за секунду. Машина переехала мне правую ногу, раздробила стопу, и я упала. Но там было много свидетелей и камеры CCTV, так что узнаем”, — сказала она.

Она не исключает, что к произошедшему причастен Коломойский: «Он мне все время угрожал. Я даже дала интервью BBC, что если что-то случится со мной в Лондоне, то мы должны знать, кто за этим стоит».

Правоохранители выясняют, был ли это несчастный случай или умышленная атака. По словам Гонтаревой, в полиции ей дали номер машины и имя водителя. Им оказался выходец из одной из арабских стран.

В ночь на 5 сентября в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которую также зовут Валерия Гонтарева.

«Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами, на мою семью сегодня произошла атака. Сегодня в час ночи машину семьи моего старшого сына облили бензином и спалили под их домом в центре Киева. Машина была зарегистрирована на мою невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева», — сообщила экс-глава НБУ.

Гонтарева считает произошедшее и ДТП в Лондоне с ее участием “звеньями одной цепи”.

“К сожалению, мне объявлен не только политический террор, но, как мы видим и физическое уничтожение. Им мало политических преследований, которые они массировано начали со всех сторон, им мало полностью сфальсифицированного дела коррумпированного прокурора (Константина) Кулика, им мало подачи исков (экс-замглавы Администрации Президента Андрея) Портнова на стандартные постановления НБУ с обвинениями меня в государственной измене. Они уже перешли от вербальных угроз к реальным действиям! Надеюсь, нашим правоохранительным органам хватит профессионализма раскрыть это преступление в центре Киева”, — заявила она.

Автомобиль Audi А7 сгорел у дома по адресу улица Владимирская, 69. По словам жителей соседних домов, этим автомобилем пользовался сын Гонтаревой Антон Гонтарев.

После полной ликвидации пожара спасатели сообщили сотрудникам полиции свои предположения, что это вполне мог быть поджог.

В ответ Портнов запустил в соцсетях версию о том, что события вокруг экс-главы НБУ связаны с желанием предотвратить ее экстрадицию из Лондона. “СМИ написали, что в центре Киева до тла сгорел автомобиль сына Гонтаревой. Так обычно бывает, когда готовишься попросить убежище и формируешь доказательства, что в твоей стране тебе угрожает опасность и тебя туда нельзя выдавать”, — написал Портнов в своем телеграм-канале.

Источник: korrespondent.net