Суд оставил Гримчака под стражей

Черниговский апелляционный суд оставил в силе решение об аресте бывшего замминистра по делам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщила жена Гримчака в Facebook.
"Решение апелляционного суда о применении меры пресечения: оставить без удовлетворения! Гримчака оставили под стражей в Черниговском СИЗО!" - написала Юлия Гримчак.
Она также сообщила, что ему вероятно будут менять инкриминируемую статью.
Напомним, 16 августа Грымчака арестовали с залогом в шесть миллионов.
Напомним, вечером 14 августа правоохранители задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Их поймали "на горячем" при получении $480 тысяч.
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Источник: korrespondent.net
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