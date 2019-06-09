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06. 09. 2019

Суд оставил Гримчака под стражей

Черниговский апелляционный суд оставил в силе решение об аресте бывшего замминистра по делам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщила жена Гримчака в Facebook.

"Решение апелляционного суда о применении меры пресечения: оставить без удовлетворения! Гримчака оставили под стражей в Черниговском СИЗО!" - написала Юлия Гримчак.

Она также сообщила, что ему вероятно будут менять инкриминируемую статью.

Напомним, 16 августа Грымчака арестовали с залогом в шесть миллионов.

Напомним, вечером 14 августа правоохранители задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Их поймали "на горячем" при получении $480 тысяч.

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Источник: korrespondent.net
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