В СЕ недовольны достижениями Украины в борьбе с отмыванием денег

В Совете Европы считают недостаточным прогресс Украины в имплементации реформ, направленных на противодействие отмыванию денег. Об этом говорится в отчете MONEYVAL - органа Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма.

По мнению экспертов MONEYVAL, Украина достигла ограниченного прогресса со времени предыдущего отчета в декабре 2017 года и призывает страну активизировать усилия по преодолению других недостатков, учитывая законодательные реформы.

Согласно правилам процедуры MONEYVAL, Украина сообщила о шагах, предпринятых для укрепления своей системы противодействия отмыванию средств.

В Совете Европы решили, что Украина должна через год представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций.

Ранее в МВФ сообщали, что в офшорах спрятано 8% мирового ВВП, а если уменьшить коррупцию в мире на треть, правительства получат триллион долларов.

Напомним, в августе в Финляндии разоблачили крупнейшее отмывание денег. Через финскую строительную компанию, по данным следствия, отмыли около 140 миллионов евро.

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Источник: korrespondent.net