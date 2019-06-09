Зеленский оптимизировал состав СНБО

Президент Владимир Зеленский указом от пятницы, 6 сентября, изменил персональный состав СНБО.

Так, в него были введены: премьер-министр Алексей Гончарук, министр обороны Андрей Загороднюк и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Такж в составе СНБО утверждены глава СБУ Иван Баканов, глава МИД Вадим Пристайко и генпрокурор Руслан Рябошапка.

В то же время, президент вывел из состава СНБО бывшего главу СБУ Василия Грицака, экс-премьер-министра Владимира Гройсмана, экс-главу МИД Павла Климкина, экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, экс-министра юстиции Павла Петренко, экс-министра обороны Степана Полторака.

Напомним, в состав СНБО также входят, секретарь СНБО Александр Данилюк, министр финансов Оксана Маркарова, начальник Генштаба Руслан Хомчак и глава Офиса президента Андрей Богдан.

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Источник: korrespondent.net