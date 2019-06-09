В Винницкой области жители перекрыли дорогу из-за деятельности спиртзавода

Жители Тростянца в Винницкой области в пятницу, 6 сентября, перекрыли движение по автодороге Шпиков-Тульчин-Тростянец-Бершадь, требуя расследования негативного воздействия деятельности местного спиртового завода на окружающую среду. Об этом говорится на странице Тростянецкой поселковой ОТГ в Facebook.

"Тростянец доведен до отчаяния. Сегодня, 6 сентября, жители громады вышли на акцию протеста и перекрыли движение автотранспорта на автомобильной дороге государственного значения Т-02-22 Шпиков-Тульчин-Тростянец-Бершадь: возле ГП Тростянецкий спиртовый завод и центральной площади по улице Соборная", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местные жители требуют приезда соответствующих областных служб и объяснений о деятельности ГП Тростянецкий спиртовый завод и экологической ситуации в регионе.

По сообщению местных СМИ, люди также предупредили, что собираются собственноручно демонтировать трубу, проложенную из местного спиртзавода на поля с бардой, поскольку считают, что отходы предприятия отравляют воздух. А сегодняшней акцией они хотят привлечь внимание к своей проблеме президента Зеленского.

Ранее население громады неоднократно жаловалось на вонь и опасные испарения с бардовых полей с момента возобновления работы предприятия в 2015 году. Во время производства на спиртзаводе в течение суток образуется 700 кубометров барды - жидких отходов спирта, которые поставляются по трубам на поля фильтрации, расположенные к северу от поселка. Их территория - более 40 гектаров. Ежесуточно туда закачиваются тонны органических остатков, которые гниют.

20 июня 2019 года областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приостановила работу ГП Тростянецкий спиртовый завод из-за жалоб населения.

11 июля 2019 года на совещании в Винницкой облгосадминистрации представитель завода заявил, что предприятием разработан план мероприятий и уже проводятся мероприятия для улучшения ситуации. Однако местный поселковый председатель Людмила Червонецкая сообщила, что ситуация не улучшилась.

Департамент агропромышленного развития, экологии и природных ресурсов Винницкой облгосадминистрации обратился с иском к ГП Тростянецкий спиртовый завод, чтобы аннулировать ранее выданное разрешение на выбросы загрязняющих веществ в воздух стационарными источниками.

3 сентября 2019 года в Винницком окружном административном суде состоялось второе подготовительное заседание по рассмотрению данного административного дела. В связи с привлечением третьих лиц (Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области, Государственной экологической инспекции в Винницкой области и Тростянецкого поселкового совета) рассмотрение дела отложено на 18 сентября.

Cмотрите фотогалерею: В Винницкой области жители перекрыли дорогу из-за деятельности спиртзавода

Ранее сообщалось, что под Днепром протестующие перекрыли трассу на Киев из-за рейдерства в регионе.

А на Одесщине люди перекрывали дорогу из-за подорожания проезда.

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Источник: korrespondent.net