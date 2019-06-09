Появилось смешное видео про Зеленского и смартфон

В сети появилось новое вирусное видео про "правительство в смартфоне" президента Зеленского. Соответствующий ролик в пятницу, 6 сентября, был опубликован на канале ТСН.

Видео представляет собой нарезку коротких высказываний Зеленского об анонсированной им перспективе перенести Украину в смартфон, а также разные публичные взаимодействия с гаджетом.

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Ранее появилось видео, как Квартал 95 впервые пошутил над новым президентом.

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Источник: korrespondent.net