Жертвами наводнения в Судане стали почти 80 человек

В результате проливных дождей и наводнений в Судане погибли по меньшей мере 78 человек, еще 89 ранены, сообщает Синьхуа со ссылкой на Комиссию Судана по гуманитарной помощи.
При этом полностью разрушены более 40 тысяч домов.
В различных штатах страны от дождей и паводков пострадало свыше 65 тысяч семей. Больше всего пострадал штат Белый Нил, на который пришлось 45% всего нанесенного стране ущерба.
С начала августа на большинство штатов Судана обрушились проливные дожди, разрушившие многие дома и отрезавшие основные дороги страны.
Как сообщалось, жертвами урагана Дориан в США и на Багамских островах стали по меньшей мере 35 человек.
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Источник: korrespondent.net
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