Тысячи за одного. Как в мире меняют пленных

Обмен пленными – тема №1 в Украине в последние дни. В украинском обществе много споров по поводу цены обмена, на какие шаги стоит идти ради освобождения своих сограждан.

Найти ответы на такие вопросы сложно, но можно хотя бы посмотреть на опыт других стран в подобных обменах.

Холодная война

Во времена холодной войны США и СССР неоднократно обменивались шпионами. Даже специальное место для этого нашли – знаменитый Глиникский моств Берлине, по которому проходил раздел между ГДР и ФРГ.

Первое обмен шпионами состоялось 10 февраля 1962 года, когда Советский Союз выдал Соединенным Штатам сбитого над Свердловском американского лётчика Гэри Пауэрса в обмен на арестованного ФБР советского агента Рудольфа Абеля.

Позже про этот обмен снимет фильм Стивен Спилберг с Томам Хенксом в главной роли.

В октябре 1963 года 24-летний американский студент Марвин Уильям Макинен, арестованный в 1961 году в Киеве во время туристической поездки, и преподобный Вальтер Чишек, иезуитский миссионер, арестованный в Советском Союзе в 1941 году, были обменены на Ивана Егорова, бывшего сотрудника ООН и его жену Александру, которых США обвинили в шпионаже.

12 июня 1985 года на том же Глиникском мосту произошел обмен 23 арестованных на Востоке агентов ЦРУ на 4 агентов КГБ, арестованных на Западе.

А уже через год состоялся обмен диссидента Анатолия Щаранского на советского разведчика гражданина Чехословакии Карла Кёхера и его жену Хану.

Россия – США

Холодная война закончилась, а обмены шпионами между США и уже Россией – нет. Самый знаменитый из них прошел в июле 2010 года в Вене.

Обмен шпионами состоялся 9 июля 2010 года в дальнем углу лётного поля аэропорта Вены, куда одновременно приземлились самолёты из Москвы и Нью-Йорка. Десть российских разведчиков были задержаны в США. Эта была сети «законсервированных» разведчиков-нелегалов. Самая известная шпионка из них – Анна Чапман.

Российских шпионов обменяли на четырёх граждан России. Трое из них были осуждены за государственную измену в форме шпионажа — учёный Игорь Сутягин, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, тот самый которого Россия впоследствии попытается убить и бывший сотрудник российских спецслужб Александр Запорожский. А также бывший офицер КГБ и бывший заместитель начальника службы безопасности телекомпании НТВ-Плюс Геннадий Василенко, осуждённый за незаконное хранение оружия и попытку изготовления взрывного устройства.

Сутягин и Скрипаль после освобождения осели в Великобритании, Запорожский и Василенко — в США. Российские участники обмена направились в Москву, где их после обязательного карантина в Подмосковье в августе тепло принял тогда премьер-министр России Владимир Путин. Позднее Путин сообщил, что разоблачение агентов — результат предательства перебежчика, которого, не называя имени, назвал «свиньёй» и «скотиной», а раскрытых агентов российских спецслужб — людьми, которые «положили свою жизнь на алтарь Отечества».

Израиль

Но самый актуальный для Украины пример обмена пленными – израильский. В ходе арабо-израильского конфликта обмены частая вещь, причем Израиль не брезгует менять своих граждан на тысячи террористов.

Самая известная сделка по обмену пленными в Израиле - это, наверное, история Гилада Шалита. Его похитили палестинские террористы на границе с Газой. В 2006 году боевики напали на армейский пост, подбили танк, убили трех членов экипажа, а четвертого, которым и был капрал Шалит, через тоннель увели в Газу. Почти сразу, после того, как было установлено, что он жив, начались переговоры об освобождении, точнее обмене. Разумеется, рассматривался вопрос и о силовом освобождении заложника, но изучив все данные, спецслужбы пришли к выводу, что это невозможно. Переговоры с переменным успехом длились пять лет.

Террористы требовали освободить несколько тысяч своих сообщников, Израиль настаивал на меньшем количестве. Несколько раз сделка срывалась, несколько раз Израиль освобождал небольшие группы палестинцев в обмен на доказательства, что Шалит жив.

И вот в октябре 2011 в обмен на 1027 человек, половина из которых были убийцами, Гилад Шалит вернулся домой. Отношение к этой сделке было крайне неоднозначным. Многие израильтяне, особенно родственники жертв террористов, требовали ее аннулировать, считая, что это лишь породит новые захваты. Но правительство на сделку пошло. Были прецеденты, когда огромное количество террористов отпускали и в обмен на тела погибших военных.

Источник: korrespondent.net