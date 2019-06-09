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06. 09. 2019

Бывшему нардепу предъявили второе подозрение

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении в декларировании недостоверной информации бывшему депутату от Радикальной партии Сергею Скуратовскому. Об этом сообщает пресс-служба САП в пятницу, 6 сентября.

По версии следствия, Скуратовский скрыл наличие у его семьи корпоративных прав на три юридических лица общей стоимостью более 24 млн грн, пользование автомобилем Mercedes-BenzS450 и нежилым помещением стоимостью 1,5 млн грн.

Вместе с тем в прокуратуре сообщили, что не знают, где находится экс-депутат. Эта информация сейчас выясняется. Однако, как отметили в САП, "сообщение о подозрении вручено предусмотренным ст.278 УПК способом для вручения сообщений".

Накануне пресс-служба прокуратуры Киевской области сообщила, что экс-нардепа Сергея Скуратовского подозревают в избиении и угрозе убийством сельскому голове.

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Источник: korrespondent.net
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