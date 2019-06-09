В Киевской области правоохранители изъяли арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области в пятницу, 6 сентября.

В ходе расследования уголовного производства о незаконном обращении с оружием, проведен ряд обысков на территории Киевской области, во время которых обнаружено и изъяли 10 предметов похожих на пистолеты; части для пистолетов (пружины, затворы, магазины); 1400 предметов похожих на патроны калибра 7х62 и 9 мм.

Сейчас решается вопрос об уведомлении лицам, причастным к незаконному хранению и сбыту оружия и боеприпасов о подозрении в совершении указанного преступления. Досудебное расследование продолжается.

Cмотрите фотогалерею: Арсенал оружия нашли при обыске под Киевом

Ранее в Херсоне задержали мужчину, который пришел на рынок с гранатой Ф-1. Он объяснил, что нашел гранату год назад в камышах.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковске при взрыве двух гранат погибли мужчина и женщина.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net