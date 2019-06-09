Лента RSS
Подписаться на ленту
06 сентября 2019, пятница, 18:29
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,33
06. 09. 2019

В Афганистане талибы атаковали две провинции

Боевики атаковали две провинции на западе и северо-востоке Афганистана. Об этом со ссылкой на сайт 1TV сообщает УНН в пятницу, 6 сентября.

“Экстремисты захватили центр подготовки правительственных войск”, - передает AFP.

В регион отправили подразделения специального назначения афганских сил безопасности для отражения нападения. В ходе боев ликвидировали “голову разведки” талибов в провинции Фарах.

В то время как провинцию Тахар на северо-востоке Афганистана атаковали ночью.

“В ходе атаки боевиков на блокпосты афганских сил безопасности погибли шесть и получили ранения четверо сотрудников сил безопасности, однако удалось ликвидировать восемь боевиков”, - указано в сообщении.

В результате минометного обстрела жилого дома были убиты два гражданских и еще двое ранены.

Напомним, что ранее в Кабуле погибли двое военнослужащих НАТО.

Также сообщалось, что в Афганистане за день погибли более 50 боевиков Талибана.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Есть минутка поговорить?
- Да, конечно.
- Бездельник.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.