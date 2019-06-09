В Афганистане талибы атаковали две провинции

Боевики атаковали две провинции на западе и северо-востоке Афганистана. Об этом со ссылкой на сайт 1TV сообщает УНН в пятницу, 6 сентября.

“Экстремисты захватили центр подготовки правительственных войск”, - передает AFP.

В регион отправили подразделения специального назначения афганских сил безопасности для отражения нападения. В ходе боев ликвидировали “голову разведки” талибов в провинции Фарах.

В то время как провинцию Тахар на северо-востоке Афганистана атаковали ночью.

“В ходе атаки боевиков на блокпосты афганских сил безопасности погибли шесть и получили ранения четверо сотрудников сил безопасности, однако удалось ликвидировать восемь боевиков”, - указано в сообщении.

В результате минометного обстрела жилого дома были убиты два гражданских и еще двое ранены.

Напомним, что ранее в Кабуле погибли двое военнослужащих НАТО.

Также сообщалось, что в Афганистане за день погибли более 50 боевиков Талибана.

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Источник: korrespondent.net