В Бердичеве планировался теракт – СМИ

Российские спецслужбы завербовали украинского военнослужащего и поручили ему устроить теракт в воинской части в городе Бердичев Житомирской области. Планы были сорваны, сообщают Українськi новини со ссылкой на материалы суда в пятницу, 6 сентября.

Расследование дела было начато в конце июля текущего года следователями управления СБУ в Житомирской области.

Утверждается, что гранатометчик 26-й отдельной артиллерийской бригады (воинская часть А3091 в Бердичеве) 15 апреля самовольно покинул место несения военной службы и незаконно пересек государственную границу Украины с Россией. Дезертир был задержан сотрудниками ФСБ.

"В дальнейшем под угрозой применения в отношении него насилия, подозреваемый дал согласие на сотрудничество с представителями ФСБ РФ и получил от них задачу осуществить взрыв на территории в/ч А3091", – сказано в материалах суда.

В конце июля дезертир вернулся в Украину, но теракт не совершил и подал заявление в правоохранительные органы. СБУ начало расследовать связь подозреваемого с ФСБ.

Ранее в СБУ сообщили о задержании агента ФСБ в Мариуполе. Офицер запаса ВСУ был завербован на территории РФ в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ России.

Также сообщалось, что к девяти годам лишения свободы приговорен агент российской военной разведки, работавший на одном из предприятий государственного концерна Укроборонпром.

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Источник: korrespondent.net