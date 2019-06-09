Изменение устава Укрспецэкспорта: Букин отверг обвинения журналистов

Бывший гендиректор госконцерна Укроборонпром Павел Букин заявляет, что новый устав ГК Укрспецэкспорт не лишает Укроборонпром контроля над компанией. Об этом он заявил в комментарии Украинской правде в пятницу, 6 сентября.

"Информация, обнародованная медиа-группировкой Бигус-инфо, об изменениях в уставе ГК Укрспецэкспорт, которые якобы ограничивают полномочия ГК Укроборонпром по управлению предприятиями-спецэкспортерами, является сплошной ложью и манипуляцией. Подчеркиваю, что изменения, внесенные в Устав компании, являються юридически выверенными, соответствуют Закону Об особенностях управления объектами государственной собственности в ОПК, Устава ГК Укроборонпром, другим нормативно-правовым актам. Ни одно из прав и функций Концерна, не нарушено и не сужено", - сказал Букин.

По словам Букина, изменения в уставе не дают Укрспецэкспорту право выполнять не все решения Концерна, а только те, которые приняты по результатам проверок.

"Это - тотальная ложь, ведь пункты 1.5, 6.2, 8.1. Устава содержат нормы о том, что "Концерн издает обязательные к исполнению Компанией приказы, распоряжения и поручения". Кроме того, согласно п. 15 Устава Концерна его участники обязаны выполнять решения органов управления Укроборонпрома", - заявил он.

Букин утверждает, что гендиректор Укрспецэкспорта может без согласования с Укроборонпромом назначать работников компании (кроме заместителей), устанавливать уровень зарплат, утверждать структуру и штатное расписание.

"В законе не предусмотрено иного механизма, чем этот, а поэтому он должен быть действующим в отношениях Укрспецэкспорта и Укроборонпрома. При этом Концерн оставляет за собой право выдавать любые приказы, обязательные для исполнения, в том числе и по этому поводу", - пояснил он.

Букин опровергает утверждение, что изменения в Устав ограничивают полномочия Укроборонпрома по управлению спецэкспортерами, поскольку убраны нормы об утверждении Концерном финансовых планов Укрспецэкспорта, а также - о согласовании им договоров и поручений по совместной деятельности и управления имуществом.

"Норму о финплане убрали, поскольку ст.75 Хозяйственного кодекса четко определяет, в каких случаях этот документ утверждает Кабмин, а в каких - Концерн. Что касается других перечисленных документов, то эти вопросы полностью отрегулированы действующим законодательством. Изменения в Устав убирают лишнее дублирование, но никоим образом не ограничивают права Концерна, закрепленные правовой системой страны", - заверил он.

Букин добавил, что "за защитой своих прав планирует обратиться в суд".

Напомним, что 3 сентября журналисты Бигус.инфо обнародовали информацию о том, что Букин, до своего увольнения, изменил устав ГК Укрспецэкспорт. Изменения в устав существенно ограничили полномочия Укроборонпрома по управлению предприятиями-спецэкспортерами.

Ранее сообщалось, что ГБР расследует разворовывание 10 млн грн в Укрспецэкспорте.

Также стало известно, что компания Бейкер Тилли Украина получит 29 млн грн за аудит предприятий оборонного комплекса Украины.

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Источник: korrespondent.net