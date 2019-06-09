Суд отпустил еще одного свидетеля катастрофы МН17

Суд освободил от тюремного заключения и приговорил к пяти годам лишения свободы условно бывшего сепаратиста "ДНР", охранявшего обломки сбитого самолета Malaysia Airlines рейса МН17. Об этом в пятницу, 6 августа сообщают Українськi Новини со ссылкой на материалы суда.

Подсудимый - уроженец Енакиево (Донецкая область) Александр Неведров был задержан в начале февраля текущего года в Торецке.

Он был ранее судим за воровство (в 2002 году), разбой и грабеж (в 2004 году), за воровство и уничтожение чужого имущества (в 2006 году), за изнасилование (в 2011 году) и еще раз за воровство (в 2018 году).

Подсудимый имеет двоих несовершеннолетних детей и является инвалидом третьей группы по зрению с марта 2018 года.

В конце июня 2014 года житель Енакиево решил вступить в ряды "ДНР".

До конца ноября 2014 года обвиняемый, вооруженный автоматом Калашникова, в составе подразделения сепаратистов осуществлял охрану блок-поста № 1 в районе города Ждановка Донецкой области, блок-поста Юнком по улице Тюменской в ​​Енакиево, блок-поста в селе Петропавловка Шахтерского района Донецкой области и охрану обломков сбитого пассажирского авиалайнера Malaysia Airlines вблизи указанного села.

Ему было поручено охранять обломки самолета и осуществлять пропускной режим на указанных блок-постах, останавливать проезжающий автотранспорт, проверять документы водителей и пассажиров, груз автомобилей; осуществлять охрану указанных блок-постов.

После задержания в феврале 2019 года мужчине было предъявлено обвинение по статье об участии в непредусмотренных законом вооруженных формированиях (ч.2 ст. 260).

В судебном процессе обвиняемый полностью свою вину признал.

Суд признал это, а также инвалидность подсудимого и положительные характеристики с места работы смягчающими обстоятельствами.

Учитывая, что Неведров был на испытательном сроке, то суд суммировал наказания и приговорил его пяти годам лишения свободы.

В то же время, суд освободил осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком в три года.

При этом осужденный вынужден периодически уведомлять орган пробации о своем месте нахождения.

Приговор вынесен в конце августа текущего года и не обжалован.

Напомним, 5 сентября Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи бывшего командира ПВО Владимира Цемаха, который может быть причастен к сбитию пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года.

Цемах на свободе. Обмен близится

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Источник: korrespondent.net