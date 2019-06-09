Лента RSS
Подписаться на ленту
06 сентября 2019, пятница, 20:00
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,33
06. 09. 2019

Палата лордов Британии одобрила запрет "жесткого" Brexit

Палата лордов британского парламента одобрила в пятницу законопроект, обязывающий правительство страны запросить Брюссель об отсрочке выхода из ЕС и не допускающий Brexit без сделки. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 6 сентября.

Законопроект был принят в заключительном третьем чтении без голосования, при этом члены неизбираемой Палаты лордов не внесли в него ни единой поправки. Таким образом законопроект, пройдя все стадии парламентского рассмотрения, не должен возвращаться в Палату общин, где он был разработан и одобрен оппозиционными партиями.

Теперь документ должен получить одобрение королевы Елизаветы II, что может произойти уже в понедельник.

Известно, что премьер-министр Борис Джонсон выступает резко против этого законопроекта, так как поставил себе целью покинуть ЕС до 31 октября со сделкой или без нее. Тем не менее правительство, столкнувшись с сопротивлением парламента, пообещало, что не будет препятствовать принятию закона.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Есть минутка поговорить?
- Да, конечно.
- Бездельник.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.