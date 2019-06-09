Лента RSS
Подписаться на ленту
06 сентября 2019, пятница, 20:00
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,33
06. 09. 2019

Зеленский уволил трех советников

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 6 сентября, уволил Андрея Загороднюка, Владимира Бородянского и Михаила Федорова от выполнения обязанностей советников Президента Украины. Об этом говорится в соответствующих указах на сайте президента.

Так, президент постановил освободить Загороднюка, Бородянского и Федорова от выполнения обязанностей внештатных советников.

Отметим, ранее Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность министра обороны Украины Андрея Загороднюка.

Кроме того, Верховная Рада 29 августа утвердила новый состав Кабинета министров Украины, в частности Владимир Бородянский был назначен на должность министра культуры, молодежи и спорта, а Михаил Федоров – вице-премьер-министром Украины - министром цифровой трансформации.

Новый Кабмин: что известно о правительстве

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Есть минутка поговорить?
- Да, конечно.
- Бездельник.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.