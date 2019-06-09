Партиям за выборы в Раду возместят 467 млн гривен

В пятницу состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, в ходе которого были утверждены объемы расходов для включения в бюджетные запросы по бюджетным программам в проекте госбюджета Украины на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК 6 сентября.

"Утвержден объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе 6731110 Возмещение расходов политическим партиям, связанных с финансированием их предвыборной агитации на выборах народных депутатов Украины в проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год в сумме 467 млн 327,7 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Также комиссия утвердила объемы расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе Проведение выборов народных депутатов Украины в проекте госбюджета на 2020 год в сумме 95 млн 522 тыс. грн.

Кроме того, утвержден объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе Функционирование Государственного реестра избирателей в проект госбюджета на 2020 год в сумме 44 млн 265,1 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что ЦИК утвердил миллиардные расходы на местные выборы. Они должны состояться в последнее воскресенье октября 2020 года.

Напомним, проведение президентских выборов в 2019 году стоило 2,355 млрд гривен, а парламентские выборы обошлись в 1,950 млрд гривен.

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Источник: korrespondent.net