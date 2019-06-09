Кабмин назначил 11 замов министров

В пятницу, 6 сентября, Кабинет министров Украины назначил 11 новых заместителей своим министрам. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексей Милованов получил трех заместителей: первого заместителя Павла Кухту, заместителя Тараса Высоцкого и заместителя-торгового представителя Украины Тараса Утку.

По одному заместителю получили:

министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - заместитель Александр Терещенко;

министр финансов - заместитель Геннадий Плис;

министр развития общин и территорий - заместитель Эдуард Кругляк.

По два новых заместителя получили:

министр образования и науки - заместителями будут Петр Коржевский и Егор Стадный;

министр социальной политики - заместителями будут Олег Коваль и Сергей Нежинский.

Также сообщается, что заместителя должен получить вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Его заместителем стал Алексей Вискуб.

Несколькими днями ранее Кабмин уволил ряд чиновников. Вместе с Кличко и Супрун также уволили ряд заместителей министров бывшего Кабинета министров.

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Источник: korrespondent.net