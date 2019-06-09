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06. 09. 2019

На Львовщине два человека погибли в ДТП

Во Львовской области возле села Гостинцево Мостисского района на трассе Львов – Шегини произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека и еще два пострадали. Об этом сообщает Варта 1 в пятницу, 6 сентября.

Авария произошла около 16:00. По предварительным данным, водитель внедорожника Mercedes-Benz ML совершил наезд на двух пешеходов, столкнулся с велосипедистом, после чего въехал в дерево.

В результате ДТП водитель и велосипедист погибли на месте происшествия. Пешеходы получили телесные повреждения и госпитализированы в Мостисскую центральную районную больницу – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: На Львовщине два человека погибли в ДТП

Накануне во Львовской области произошло масштабное ДТП с участием микроавтобуса и автобуса. Один человек погиб – 31-летний гражданин Германии, еще 14 пострадали, среди которых 12 детей.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель Hyundai сбил полицейского и скрылся. Был веден план Перехват.

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Источник: korrespondent.net
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