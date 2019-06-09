Кабмин оставил харьковского губернатора на должности

Кабинет министров Украины поддержал решение о переназначении Юлии Светличной главой Харьковской областной государственной администрации (ОГА). Об этом на брифинге в пятницу, 6 сентября, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По его словам, на заседании министры одобрили проекты решений президента об увольнении (в связи с завершением полномочий предыдущего президента) Юлии Светличной с должности председателя Харьковской ОГА. В то же время они поддержали соответствующий проект решения о ее повторном назначении на этот пост.

Отметим, Светличная по итогам конкурса впервые возглавила Харьковскую ОГА в октябре 2016 года. На этой должности она сменила Игоря Райнина, который перешел на работу в администрацию тогдашнего президента Петра Порошенко.

Сегодня также президент Зеленский назначил губернатора Запорожской области.

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Источник: korrespondent.net