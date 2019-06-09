Украина нарастила торговлю со странами ЕС

Объем внешней торговли товарами Украины со странами ЕС в январе-августе 2019 года составил 30,083 млрд долларов, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (28,445 млрд долларов). Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Государственной фискальной службы.

При этом экспорт в страны ЕС вырос на 7% до 13,982 млрд долларов, импорт вырос на 4% до 16,101 млрд долларов. Отрицательное сальдо составляет 2,118 млрд долларов. Доля стан ЕС в экспорте из Украины составила 42%, в импорте - 44%.

Согласно данным ГФС, объем внешней торговли товарами со странами СНГ сократился на 4%. Экспорт товаров из Украины упал на 4% до 4,451 млрд долларов, импорт - на 4% до 8,001 млрд долларов. Отрицательное сальдо составляет 3,550 млрд долларов. Доля стран СНГ в экспорте упала до 13,5%, в импорте - до 21,0%.

Напомним, с 2013 года украинский экспорт в РФ упал вчетверо. После Майдана доля России в экспорте Украины сократилась с 23,7% до 6,4%.

Ранее сообщалось, что Украина стала основным поставщиком пшеницы в ЕС.

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Источник: korrespondent.net