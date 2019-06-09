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06. 09. 2019

В Госдепе прокомментировали обмен пленными между Украиной и РФ

Украинские лидеры должны найти путь вернуть заключенных, и иногда это означает тяжелые компромиссы. Об этом в пятницу, 6 сентября, заявил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент в комментарии Голосу Америки.

Таким образом он прокомментировал возможный обмен удерживаемыми.

"Думаю, что очень трудно, как в этом уже убедились украинские лидеры, вести переговоры с россиянами. Украина находится в войне с русскими на территории Украины. В результате российской агрессии 13 тысяч украинских граждан были убиты, более 100 украинских и крымскотатарских политических заключенных удерживаются Россией", - сказал Кент.

Он также поддержал попытки украинский власти вернуть пленных украинцев на родину.

"Я думаю, что украинские лидеры должны найти путь вернуть заключенных, и иногда это означает тяжелые компромиссы. Но мы отмечаем преданность украинской власти попыткам принести мир на Донбасс и прибегнуть ко всем необходимым шагам, чтобы украинцы, которые несправедливо удерживаются Россией, вернулись домой", - сказал чиновник.

Напомним, российский адвокат сегодня сообщил, что Зеленский помиловал 12 россиян.

Ранее РосСМИ сообщали, что РФ включила в список на обмен 35 пленных. В частности сообщалось, что Цемаха планируют обменять на Сенцова. Выдача России Цемаха была условием включения в обменный фонд Сенцова.

 

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Источник: korrespondent.net
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