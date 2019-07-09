Обмен пленными начнется в ближайшие часы – адвокат



Взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией начнется в ближайшие часы. Об этом сообщил "Интерфаксу" украинский адвокат Валентин Рыбин.

"Я хочу сказать, что через несколько часов мы увидим обмен", – сказал он.

При этом Рыбин не стал раскрывать формат, по которому будет проходить процедура освобождения.

Также адвокат подчеркнул, что Украина отказывается выдавать находящегося в списках россиянина Руслана Гаджиева, который все еще остается в СИЗО и не доставлен в пункт обмена.

"Мы сделали все, чтобы Украина предоставила этого человека на обмен, он был в списке, в отношении него были предоставлены все юридические процедуры. Сейчас мы не понимаем, что происходит и почему Руслан Гаджиев не доставлен в пункт обмена", – сказал он.

Рыбин не исключил, что Гаджиева еще могу успеть привезти в пункт обмена, "но это только в том случае, если Россия проявит характер".

"У нас в запасе еще несколько часов и, поверьте, время тает на глазах", – сказал он.

Напомним, накануне российский адвокат сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал 12 россиян. Ранее российские СМИ сообщали, что РФ включила в список на обмен 35 пленных.

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Источник: korrespondent.net