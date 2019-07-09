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07. 09. 2019

США запустили баллистические ракеты с подлодки


США запустили четыре неснаряженные баллистические ракеты Trident II D5, говорится на сайте американских ВМС.
 
Запуск производился с атомной подводной лодки Небраска и проводился недалеко от побережья Южной Калифорнии.
 
Отмечается, что целью запуска было проверить характеристики стратегических систем данного типа.
 
ВМС США подчеркнули, что это не было ответом на события, которые происходят в мире на настоящий момент.

Путин: Россия произведет запрещенные прежде ракеты

Ранее сообщалось, что США планируют развернуть новые ракеты и ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой в начале 2020-х годов.

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Источник: korrespondent.net
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