США запустили баллистические ракеты с подлодки



США запустили четыре неснаряженные баллистические ракеты Trident II D5, говорится на сайте американских ВМС.

Запуск производился с атомной подводной лодки Небраска и проводился недалеко от побережья Южной Калифорнии.

Отмечается, что целью запуска было проверить характеристики стратегических систем данного типа.

ВМС США подчеркнули, что это не было ответом на события, которые происходят в мире на настоящий момент.



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Ранее сообщалось, что США планируют развернуть новые ракеты и ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой в начале 2020-х годов.

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Источник: korrespondent.net