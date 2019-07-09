США запустили баллистические ракеты с подлодки

США запустили четыре неснаряженные баллистические ракеты Trident II D5, говорится на сайте американских ВМС.
Путин: Россия произведет запрещенные прежде ракеты
Ранее сообщалось, что США планируют развернуть новые ракеты и ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой в начале 2020-х годов.
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Источник: korrespondent.net
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