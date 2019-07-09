Лента RSS
Подписаться на ленту
07 сентября 2019, суббота, 06:44
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,33
07. 09. 2019

США отказались смягчать антииранские санкции


США не смягчат санкции против Ирана, пока Тегеран "не перестанет лгать и распространять террор". Об этом написал в Twitter помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

"Тегеран считает, что важнее финансировать кровожадный режим (президента Сирии Башара – ред.) Асада, чем заботиться о собственном народе. Мы можем говорить, но Иран не получит смягчения санкций, пока не прекратит лгать и распространять террор", – написал он.

Болтон прикрепил фото иранского танкера Adrian Darya, шедшего под флагом Панамы и задержанного по подозрению в доставке иранской нефти в Сирию в обход санкций.

Иран объявил о третьем этапе сокращения ядерных обязательств

Напомним, после того как США в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий в мае 2018 года, Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках соглашения. Вашингтон в ответ ужесточил ограничительные меры в отношении Тегерана и направил в ближневосточный регион военные корабли и бомбардировщики.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Есть минутка поговорить?
- Да, конечно.
- Бездельник.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.