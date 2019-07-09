Итоги 06.09: Розыск экс-нардепов, смерть диктатора



Порошенко не явился на допрос

Бывший президент, депутат от Европейской солидарности Петр Порошенко второй раз за неделю не пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Адвокат экс-президента заявил, что повестка не могла быть оформлена на 6 сентября и назвал происходящее фарсом.

Порошенко вызывали на допрос в ГБР по делу о возможном вмешательстве в деятельность судей Окружного административного суда Киева.

Двух бывших депутатов объявили в розыск

Бывших нардепов-оппозиционеров Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова объявили в розыск. Прокуратура Днепропетровской области подозревает бывших депутатов в злоупотреблении властью с тяжкими последствиями.

Умер мировой диктатор-рекордсмен

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет. По словам родственников, Мугабе скончался после продолжительной борьбы с болезнью. Известно, что экс-президент с начала года несколько месяцев провел в больнице Сингапура.

Глава ГПУ уволил прокуроров восьми областей

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении прокуроров в восьми областях. Должностей лишились прокуроры Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей.

Агентство Fitch повысило рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B".

Отмечается, что Украина продемонстрировала своевременный доступ к фискальному и внешнему финансированию, улучшила макроэкономическую стабильность и снизила бюджетную задолженность, а сокращенный период выборов уменьшил внутреннюю политическую неопределенность.

Зеленский отреагировал на петицию о легализации оружия

Президент Владимир Зеленский считает преждевременной легализацию оружия в Украине. Об этом говорится в его ответе на петицию об унормировании оборота оружия.

"Учитывая определенную Конституцией Украины наивысшую социальную ценность - человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана", - ответил Зеленский.

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Источник: korrespondent.net