В курортном городе Приморск в Запорожской области в ночь на субботу, 7 сентября, загорелась электроподстанция, из-за чего большая часть города осталась без света. Об этом сообщают свидетели происшествия, которые размещают фото и видео пожара в соцсетях.

По словам местных жителей, в приморской РЭС произошел взрыв, после чего электроподстанция загорелась. Предположительно, в объект попала молния.

Также они сообщают, что в результате пожара большая часть города, в котором продолжается курортный сезон, остался без электроснабжения. Есть информация о том, что без света находится местная больница.

Кроме того, местные СМИ цитируют пост народного депутата Павла Мельника, размещенного в Facebook, где тот сообщает, что срочно выезжает из Киева в Запорожье, где вместе с новоназначенным главой Запорожской ОГА Виталием Туринком намерен решать сложившуюся катастрофическую ситуацию.

На сайте ГСЧС на момент публикации материала информации об аварии не было.

Cмотрите фотогалерею: Город в Запорожской области остался без света

Напомним, в августе произошел блэкаут в некоторых районах Британии. Он вызвал перебои в движении на автодорогах, железнодорожном транспорте, метро, а также повлиял на работу портов и аэропортов.

Позже стало известно, что причиной стали проблемы с двумя генераторами, а отключение света затронуло почти миллион человек.

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Источник: korrespondent.net